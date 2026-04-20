Se ha emitido una alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima, donde el agua podría alcanzar hasta 1 metro

Las autoridades instan a la evacuación preventiva de las zonas costeras con mayor riesgo de sufrir horas de más de tres metros

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Un terremoto de 7,4 ha sacudido este lunes la costa noreste de Japón, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón. Varios tsunamis de baja intensidad han azotado el puerto de Kuji y de Miyako, aunque se mantiene la alerta por olas hasta tres metros de altura en las prefecturas de Hokaido, Aomori, Miyagi y Fukushima.

Un tsunami de 80 centímetros ha azotado el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y el nivel del agua sigue subiendo; otro de 40 centímetros también ha afectado al puerto de Miyako, en la misma prefectura.

Se han suspendido los servicios de transporte del tren de alta velocidad entre la estación de Tokio y la estación de Shin-Aomori, así como también el llamado tren bala de Yamagata Shinkansen, según ha informado la compañía Tohoku Shinkansen, responsable de este servicio. Todas las líneas ferroviarias locales ( JR) en la prefectura de Iwate y Hokaido han suspendido sus servicios a causa del terremoto.

La agencia meteorológica de Japón ha advertido de las posibles olas provocadas por los tsunamis que afectarán a algunas zonas de la costa del país en menos de 30 minutos, aunque ya algunas zonas comienza a sufrirlo, según la televisión pública NHK. Las zonas con mayor riesgo son: la costa central del Pacífico de Hokaido, la costa de la prefectura de Aomori, donde las autoridades instan a la evacuación preventiva.

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La central nuclear de Onagawa, al sur de Miyagi, está siendo inspeccionada para determinar si el impacto del terremoto y el tsunami ha provocado algún daño en las instalaciones, según ha informado la compañía Tohoku Electric Power Co.