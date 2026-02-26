Expertos precisan que este episodio no tiene que ver con los enjambres sísmicos en las Cañadas del Teide

La isla de Tenerife registra su sexto enjambre sísmico en casi tres semanas, según el Cabildo

TenerifeEl Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró durante la mañana de este jueves un terremoto entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 4,1, que ha sido sentido por la población.

El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad, según muestran los sensores del IGN, y fue sentido a las 12:26 en diferentes municipios de ambas islas con una intensidad máxima de III-IV, han detallado fuentes del IGN, que precisan que este episodio no tiene que ver con los enjambres sísmicos en las Cañadas del Teide.

La zona del seísmo es conocida como 'Volcán de Enmedio', a medio camino entre las islas capitalinas, donde es frecuente que se produzcan eventos de este tipo.

De hecho, en esa misma zona se registró el terremoto de mayor magnitud de los últimos años en Canarias, uno de 4.2 en 2019. En 2022 y 2023 se registraron sendos seísmos de magnitud 3.7, y en 2024, uno de 3.6.

Lugares en los que ha sido sentido

De momento, el IGN ha recibido el reporte de que este último terremoto ha sido sentido en Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo, en Gran Canaria.

Fuentes del 112 han detallado que se han recibido múltiples llamadas sin que de momento conste que haya habido incidencias.