Un primo de la pareja el que se encontró los cuerpos sin vida de los dos fallecidos

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AsturiasLa Guardia Civil de Asturias investiga la muerte de un matrimonio mayor hallado en su domicilio de la localidad de Columbiello, en Lena, con heridas por arma de fuego. Varios agentes de la Policía Judicial se ha desplazado al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido, según informa 'Nueva España'. De momento, descartan que sea un caso de violencia de género.

Aunque el hombre está fallecido, la mujer aún estaba viva cuando llegaron los agentes a la vivienda servicios sanitarios están trabajando en el lugar con la víctima. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

El matrimonio avisó a un familiar poco antes del suceso

Tal y como indica el medio mencionado, fue un primo de la pareja el que se encontró los cuerpos del matrimonio. El hombre creyó que ambos estaban muertos y alertó a los servicios de Emergencias, que pusieron a la Guardia Civil en conocimiento de la situación.

Fuentes cercanas a la investigación afirman que los ahora fallecidos habían avisado a un familiar de lo que iban a hacer poco antes de los hechos. Los agentes continúan recabando información para esclarecer las causas de este suceso ocurrido en el municipio de Lena, Asturias.