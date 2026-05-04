Patricia Martínez 04 MAY 2026 - 13:29h.

En esta misma zona se habían realizado ya operaciones similares en los últimos meses

Adiós al pulpo gallego en los mercados: empiezan los dos meses de veda para preservar la especie

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A GuardaEn el primer fin de semana de veda del pulpo en Galicia, y cuando ya está prohibida su pesca, han sido “cazados” los primeros furtivos de la temporada en las costas gallegas. El buque Sebastián Ocampo, del servicio de Gardacostas de Galicia decomisó este pasado fin de semana a unas cinco millas al oeste de A Guarda 430 herramientas de plástico ilegales, de los utilizados para capturar pulpos, ️ con 4.000 metros de cabo, e incautó 75 kilos de este cefalópodo.

La veda del pulpo comenzó el pasado día 1 de mayo y se alargará hasta el 1 de julio. Dos meses de paro biológico que se programan de manera habitual para preservar el futuro de la especie, tras el acuerdo entre la Consellería do Mar y el sector pesquero dentro de los términos del plan experimental para la gestión del pulpo, correspondiente a la campaña 2026-2027.

Durante este período de dos meses queda expresamente prohibida la captura, tenencia a bordo, transbordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización del pulpo por cualquier arte. Además, las embarcaciones que se dedican a su captura con el arte de la nasa deberán retirar estos aparejos de su calamento y llevarlos a puerto.

Primera operación contra el furtivismo en los meses de veda

En esta primera operación realizada por parte de una embarcación de vigilancia del servicio de Gardacostas, dependiente de la Xunta de Galicia se llevó a cabo en la costa de A Guarda, una zona donde ya se han realizado operativos similares en los últimos meses y en esta ocasión, se localizaron hasta 430 herramientas de plástico ilegales, utilizados para la captura del pulpo, además de 75 kilos de este cefalópodo. Como recuerdan desde la Xunta, “el furtivismo es grave siempre, pero en época de veda, ¡todavía más!", lamentan desde el servicio de vigilancia.

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Además, en otra operación de lucha contra el furtivismo y contra la pesca ilegal, desarrollada también en los últimos días por parte del servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Xunta. el buque Irmáns García Nodal, en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guarda Civil de A Coruña, a unas 22 millas al norte de Cabo Morás, en Xove (Lugo), también se decomisó pescado capturado de manera ilegal. En este dispositivo, fueron decomisados 225 “rascos”, que suman más de 11 kilómetros de red, 90 kilos de rape, cinco de raya e 1,5 de cabracho, que habían sido capturados de manera irregular.