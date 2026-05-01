Patricia Martínez 01 MAY 2026 - 19:29h.

Los meses de veda son habituales en los últimos años para preservar el mantenimiento de la especie

La nueva campaña arrancará el 1 de julio con un peso mínimo de un kilo por pieza

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VigoQuien no haya aprovechado estos últimos días para comprar y congelar, tendrá que esperar al menos dos meses para poder encontrar de nuevo pulpo gallego en los mercados. Porque este 1 de mayo arrancan los dos meses de veda biológica, donde no se puede capturar esta especie.

La Consellería do Mar y el sector pesquero así lo han acordado, dentro de los términos del plan experimental para la gestión del pulpo, correspondiente a la campaña 2026-2027. El objetivo de esta veda es dar continuidad a las medidas técnicas consensuadas en los últimos años, como recuerdan desde la Xunta de Galicia, las cuales están permitiendo la recuperación de la especie tras las bajadas productivas, ajustando la pesca a su ciclo biológico.

De esta forma, el parón de la actividad se prolongará desde el 1 de mayo, durante los meses de mayo y junio, finalizando a las 05.00 horas del próximo 1 de julio. Los periodos de parón biológico se han venido repitiendo en los últimos años en las rías gallegas para preservar el futuro de la especie.

Durante este período de dos meses queda expresamente prohibida la captura, tenencia a bordo, transbordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización del pulpo por cualquier arte. Además, las embarcaciones que se dedican a su captura con el arte de la nasa deberán retirar estos aparejos de su calamento y llevarlos a puerto.

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Una vez finalice la veda biológica, la nueva campaña comenzará el 1 de julio manteniendo las reglas para proteger el recurso. El peso mínimo de captura continuará fijado en un kilo por pieza.

En cuanto a los topes máximos de captura, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, la cuota será de 35 kilos por barco y día, a los que se añadirán 35 kilos adicionales por cada tripulante enrolado y a bordo, estableciendo un límite máximo de 240 kilos diarios.

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Con respecto al resto de la campaña, que se desarrollará a partir del 1 de septiembre, la cuota subirá a 55 kilos por embarcación y día, con 55 kilos más por tripulante, quedando el tope máximo en 380 kilógramos diarios.

Resultados "excelentes" en esta campaña, según la Xunta

Desde la Xunta de Galicia han hecho balance también de la actual campaña, que ahora termina, y que refleja unos "resultados excelentes" y confirma el "acierto de los esfuerzos del sector y la Administración". Según han señalado, hasta finales de abril se extrajeron en los puertos gallegos casi 1.327 toneladas de cefalópodo, lo que generó un valor de facturación en lonja de 14,75 millones de euros.

Quienes aprovecharon estos últimos días para hacer acopio de pulpo de gallego se han encontrado piezas de una calidad “excelente” con precios que han alcanzado hasta los 25 euros el kilo. Desde el sector se mira con cierta incertidumbre el futuro, ya que califican esta campaña terminada como de “muy buen inicio pero mal final”; con muchas menos capturas en estas últimas semanas finales, como ha detallado el presidente de la Federación Provincial de Confradías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

A pesar de la veda, el pulpo, uno de los platos estrella de la gastronomía gallega, seguirá presente en los mercados y en las cartas de los restaurantes, ya que, desde hace varios años, y dado que el pulpo autóctono no es suficiente para la demanda del mercado, la importación ofrece producto durante todo el año para cubrir esa demanda permanente.

Por otro lado, son muchos los negocios que compran grandes cantidades en los meses de capturas y congelan, para tener pulpo gallego para los meses de parón biológico.