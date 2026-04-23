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"Villa Nautilus", el refugio para caballitos del mar instalado en el Puerto de Vigo, ya tiene un tercer inquilino

El nuevo inquilino de Villa Nautilus del Puerto de Vigo
El tercer inquilino del refugio es un macho que se ha unido a la pareja avistada hace unos días. Puerto de Vigo
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VigoApenas han pasado dos meses de la instalación de los refugios para caballitos de mar en el Puerto de Vigo y a la pareja de caballitos de mar que se instalaron hace unos días, se le ha sumado un nuevo inquilino. La ya bautizada como “Villa Nautilus” es ahora la residencia y el refugio de tres ejemplares de caballito de mar, tras la llegada de este nuevo macho. 

Los “apartamentos submarinos” forman parte de un proyecto de la  Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC. Hace unas semanas se instalaron frente al visor de Portocultura unos arrecifes artificiales biodegradables, con el objetivo de que se pudieran convertir en refugios para estos peculiares residentes. 

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El proyecto HippoREFF comienza así a dar sus primeros resultados mucho más rápido de lo que esperaban los investigadores, y demuestra que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden coexistir positivamente, confirmando además la viabilidad de estas soluciones basadas en la naturaleza.   

Un macho se ha unido a la pareja que ya se había instalado en el refugio del Puerto de Vigo hace unos días
Un macho se ha unido a la pareja que ya se había instalado en el refugio del Puerto de Vigo hace unos días. Puerto de Vigo
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Los caballitos de mar se enfrentan al desafío de la pérdida de sus hábitats naturales. En la ría de Vigo se han detectado hasta 15 ejemplares en los últimos años. Por eso, la creación de estos microhábitats es crucial para estabilizar sus poblaciones.  

El Puerto de Vigo creará arrecifes artificiales que sirvan como refugio para los caballitos de mar.
El Puerto de Vigo creará arrecifes artificiales que sirvan como refugio para los caballitos de mar.

En los últimos días, los investigadores han podido constatar la presencia primero de la pareja que estrenó el refugio, y ahora de un tercer inquilino. A todos se les ha visto perfectamente integrados, utilizando su cola prensil para sujetarse a las estructuras, diseñadas específicamente para ofrecerles refugio y puntos de anclaje frente a las corrientes.    

Con la puesta en marcha de este proyecto HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no busca solo proteger una especie simbólica, sino también liderar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.  

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