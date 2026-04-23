Patricia Martínez 23 ABR 2026 - 18:30h.

Los refugios instalados para caballitos de mar del Puerto de Vigo reciben a sus primeros inquilinos

Los refugios se instalaron hace apenas dos meses en el Puerto de Vigo y los investigadores no esperaban tener visitantes tan pronto

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VigoApenas han pasado dos meses de la instalación de los refugios para caballitos de mar en el Puerto de Vigo y a la pareja de caballitos de mar que se instalaron hace unos días, se le ha sumado un nuevo inquilino. La ya bautizada como “Villa Nautilus” es ahora la residencia y el refugio de tres ejemplares de caballito de mar, tras la llegada de este nuevo macho.

Los “apartamentos submarinos” forman parte de un proyecto de la Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC. Hace unas semanas se instalaron frente al visor de Portocultura unos arrecifes artificiales biodegradables, con el objetivo de que se pudieran convertir en refugios para estos peculiares residentes.

El proyecto HippoREFF comienza así a dar sus primeros resultados mucho más rápido de lo que esperaban los investigadores, y demuestra que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden coexistir positivamente, confirmando además la viabilidad de estas soluciones basadas en la naturaleza.

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Los caballitos de mar se enfrentan al desafío de la pérdida de sus hábitats naturales. En la ría de Vigo se han detectado hasta 15 ejemplares en los últimos años. Por eso, la creación de estos microhábitats es crucial para estabilizar sus poblaciones.

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En los últimos días, los investigadores han podido constatar la presencia primero de la pareja que estrenó el refugio, y ahora de un tercer inquilino. A todos se les ha visto perfectamente integrados, utilizando su cola prensil para sujetarse a las estructuras, diseñadas específicamente para ofrecerles refugio y puntos de anclaje frente a las corrientes.

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Con la puesta en marcha de este proyecto HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no busca solo proteger una especie simbólica, sino también liderar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.