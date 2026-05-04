Patricia Martínez 04 MAY 2026 - 06:30h.

Su llegada permite mejorar la genética del grupo y abrir la posibilidad de que vuelvan a criar

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A Coruña Las focas del Aquarium Finisterrae en A Coruña tienen un nuevo compañero. Se llama Jinzi, y es una foca macho, procedente del Oceanogràfic de Valencia, y que ya se está adaptando de manera cordial con sus compañeros.

La llegada de este nuevo ejemplar permitirá bajar la media de edad del grupo de focas que viven en el acuario coruñés. Y además abre la posibilidad de al mejorar la genética, el grupo de focas puedan volver a criar.

Jinzi es un macho joven, "de muy buen carácter" que cumplirá cinco años el próximo julio, y que ya pesa 80 kilos, "bastante para su edad", apuntan desde el acuario. El animal llegó el pasado 8 de abril y cuentan sus cuidadores que desde el primero momento, “se ha mostrado curioso con su nuevo entorno y muy sociable con sus compañeros”.

Jinzi ha llegado como resultado de un intercambio con el Oceanogràfic de Valencia, para donde se fueron otras dos focas macho, Fermín (de 17 años) y Altair (de 23 años), ambos antiguos residentes del acuario gallego, y que se han integrado con toda normalidad a su nueva vida mediterránea.

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En este momento el grupo de focas que alberga el acuario coruñés está compuesto de dos machos y ocho hembras. Se trata en todos los casos de ejemplares de la especie Phoca vitulina o foca común, y que aunque no suelen criar aquí pueden verse con cierta frecuencia en las costas de Galicia.

Sin nacimientos de focas desde 2009 en el acuario

El último nacimiento registrado en el acuario coruñés, el de la foca Sabela, tuvo lugar en octubre de 2009 y la edad promedio del grupo es ahora mismo bastante elevada para esta especie. De hecho, Hansi ya cumplió 28 años, cuando la edad máxima de los machos de estos animales está en los 25 años. Por eso desde el recinto esperan que con la llegada de Jinzi, además de bajar esa edad media del grupo, se abran las posibilidades de poder tener crías.

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El estudio genético de las focas de A Coruña indica que, hasta ahora, que todos los ejemplares que residían en el acuario tenían una relación de parentesco próxima, lo que desaconsejaba la reproducción debido al elevado grado de endogamia. Ahora, con la llegada de Jinzi, también implica que se pueda renovar la genética del grupo, abriendo la posibilidad de que vuelvan a criar en las instalaciones del Aquarium Finisterrae.