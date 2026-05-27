El tribunal también ha condenado al padre al pago de una indemnización de 360 euros a su hijo y de 361,59 euros al Sanidad Pública gallega

Investigado un padre por pegarle una fuerte bofetada a su hijo de 13 años en un centro comercial de Santander

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Un padre ha aceptado nueve meses de prisión, así como la prohibición durante dos años de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con su hijo, de 10 años, por un delito de maltrato tras haberlo abofeteado en la calle en Ourense.

En concreto, las partes han alcanzado conformidad en una audiencia preliminar celebrada en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, condenando además al acusado a pagar una indemnización de 360 euros a su hijo y de 361,59 euros al Sergas.

Según se recoge en la sentencia, sobre las 18.45 horas del 18 de marzo de 2024, el penado se encontraba en la calle Ervedelo, en Ourense, acompañado de su hijo cuando, sin que conste la causa, comenzó a propinarle bofetadas, lo cogió del cuello y lo agarró del pelo mientras le gritaba, causándole lesiones cuya asistencia sanitaria ocasionó al Sergas gastos por 361,59 euros.

Con todo, la jueza ha accedido a suspender la pena de prisión, al carecer el condenado de antecedentes penales y condicionado a que este no vuelva a delinquir durante dos años, así como a que abone la responsabilidad civil.