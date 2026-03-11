Redacción Euskadi 11 MAR 2026 - 12:19h.

Otras cuidadoras alertaron a la directora de lo que hacían dos trabajadoras a los bebés y no hizo nada, las tres están siendo investigadas

El precedente madrileño: las brutales imágenes del maltrato de una profesora a una bebé en Torrejón de Ardoz

Compartir







BilbaoLa noticia del presunto caso de maltrato en una escuela infantil de Getxo ha salido este 11 de marzo a la luz, aunque la Fiscalía de Vizcaya lleva ya más de un mes investigando a tres trabajadoras de centro en relación a golpes y humillaciones ejercidas a los bebés, de entre 0 y 2 años, en concreto, desde el pasado 6 de febrero.

Ni siquiera las familias que llevan a sus hijos e hijas a este centro sabían que la haurreskola estaba siendo investigada. Esta guardería vizcaína no es la primera en la que se produce un presunto caso de maltrato de las profesoras a los bebés, el año pasado se conoció el caso de la llamada 'guardería de los horrores' de Torrejón de Ardoz (Madrid). y en Jerez (Cádiz), una guardería ha sido denunciada, hace solo unos días, por maltrato.

En el caso vizcaíno, no han sido las lesiones de los bebés las que han hecho saltar las alarmas ni tampoco una grabación, sino el testimonio de otras cuidadoras que presenciaron el “maltrato habitual” a las que se sometía a las criaturas. Los niños y niñas afectados, al parecer, habrían sufrido una serie de humillaciones en situaciones habituales.

En el foco de la investigación, según adelanta El Correo, están dos trabajadoras y la directora. Las primeras acusadas de golpear y ejercer violencia física con los bebés a los que debían cuidar y la responsable de la haurreskola por no hacer nada, una vez que fue advertida de lo que estaba pasando por otras trabajadoras del centro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Azotes, cachetes y otras humillaciones

Los hechos habrían ocurrido el curso pasado en una guardería, gestionada por la Fundación BBK y ubicada en Romo, y las denunciantes, también cuidadoras en esta guardería, al ver que tras su denuncia interna la dirección no hacía nada, optaron por denunciar ante la Fiscalía que, a su vez, ha presentado una denuncia formal para que el juzgado de Getxo pueda iniciar su propia investigación y ordenar las actuaciones policiales pertinentes. "¿Aquí?", "no imaginaba esto" o "menuda sorpresa", son algunas de las reacciones de padres y madres al enterarse esta mañana de lo que estaba pasando

La denuncia, recogida por el Ministerio Público, detalla que las trabajadoras investigadas habrían golpeado y usado la fuerza de forma reiterada con los pequeños a su cargo: azotes, golpes con el dorso de la mano en la boca a los bebés y cachetes en la cara, eran prácticas a las que recurrían, según las denunciantes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, se relata el uso de la fuerza durante las comidas, obligando a los pequeños a ingerir alimentos entre arcadas y llantos, tapándoles los ojos y hasta inclinando las hamacas para obligarles a tragar. El relato también describe prácticas humillantes a la hora de la siesta con los bebés que no querían dormir y a los que se les introducía hasta el fondo del saco para que en su intento de salir acabaran agotados y se durmieran.

Si los hechos denunciados son constitutivos de un delito de maltrato habitual tipificado en el artículo 173.2 del Código Penal, las investigadas podrían enfrentarse a penas de entre seis meses y tres años de cárcel.

Otras 'escuelas de los horrores'

Entre la sorpresa y la incredulidad, muchos progenitores se enteraban de la investigación por los medios de comunicación. Una noticia que ha generado revuelo en el barrio de Romo, en Getxo.

En abril de 2025, las brutales imágenes del maltrato de una profesora a una bebé de una escuela infantil de Torrejón de Ardoz, Madrid hicieron estremecerse a todo el país. En aquella ocasión, los malos tratos fueron grabados por una profesora en prácticas, en las que se ve a la investigada zarandeando, gritando y obligando a comer a una niña de menos de tres años mientras la pequeña llora. La grabación dio pie a que la Policía Nacional abriera una investigación. Cuatro trabajadoras de la escuela infantil madrileña fueron detenidas.