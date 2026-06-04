Claudia Barraso 04 JUN 2026 - 19:47h.

Una jueza ha aceptado que una madre ya fallecida desherede a su hija por "abandonarla e insultarla durante años"

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Una jueza de Vigo ha desheredado a una mujer por abandonar a su madre, no visitarla en el hospital, insultarla y no acudir ni a su velatorio ni al entierro a través de una sentencia que fue dictada el 24 de marzo del 2026 por la plaza número 16 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo.

Según ha recogido el medio ‘’La Voz de Galicia’, del auto, la jueza reconoció que “la madre recibió un abandono físico y emocional total por parte de la hija, quien llegó incluso a desearle la muerte y a insultarla llamándola mala persona, sin visitarla ni siquiera cuando estuvo mal de salud ingresada en el hospital, sin acudir tampoco ni siquiera a despedirla tras la muerte, haciendo acto de un mínimo respeto público hacia la madre. Es indiscutible el dolor, angustia y tristeza que el comportamiento de la hija causó a la madre”.

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Para tomar esta decisión, la jueza se basó en el testimonio de tres cuidadoras de la madre que “no entendían por qué su hija la había abandonado, apenas comía de lo triste que se sentía”, argumentan y recoge el mismo medio. Además, la hija solicitó que se anulase la cláusula del testamento por la que quedaba desheredada por inexistencia de causas, alegando que su madre no tenía capacidad y reclamó que se recortase proporcionalmente la parte de sus tres hermanos para que ella fuese la parte legítima.

El problema con la fallecida

No solo había desheredado a su hija, sino que también a su nieta porque ambas le “habían maltratado de obra, con agresiones, insultos y maltrato psicológico, negándole a la testadora todo afecto y asistencia”. Por su parte, la mujer ha explicado que se dejaron de hablar en 2021 cuando la fallecida desahució a su nieta de un piso que le había cedido.

Además, tanto la fallecida como la hija vivían en el mismo edificio, justo en la planta de arriba, pero cuando la dejó de hablar, le causó tanta tristeza que “le hacía llorar”. Fueron las tres cuidadoras quienes declararon en el juicio que durante sus últimos días se encontraba “en un profundo estado de tristeza” porque no entendía por qué su hija le había abandonado.

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El testimonio de una de las trabajadoras

Todas ellas confirmaron que la hija no fue a ver a su madre en ninguno de los ingresos hospitalarios, tampoco al tanatorio ni al entierro. Una de las empleadas llevaba trabajando desde hace dos décadas y afirmó que el piso donde vivía la desheredada se lo había cedido a su madre y que siempre había subido a verla, a hacerle compañía, pero que desde el 2021 se negó a seguir ayudándola ni a mantener siquiera contacto con ella.

Y que la fallecida nunca llegó a entender la actitud de su hija con ella y afirmó que nunca tuvo ningún problema directo con ella. La trabajadora llegó a hablar con la hija para que arreglase los problemas con su madre, pero ella se negó y le dijo que no quería saber nada más de ella.