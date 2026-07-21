Un hombre ha muerto apuñalado después de romper la orden de alejamiento contra su pareja en Barcelona

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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BarcelonaLa Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona de los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre que ha fallecido esta madrugada del martes 21 de julio tras ser apuñalado en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona. Según ha informado 'ElCaso.com', el autor de esta muerte violenta ha huido de la escena del crimen y los agentes tratan de localizarlo.

Al parecer, la víctima tenía una orden de alejamiento hacia su pareja. "Esta madrugada, sin embargo, ha quebrantado esta medida cautelar y se ha acercado a ella. Las primeras informaciones indican que este hecho ha provocado que otra persona cercana a la mujer se enfrentara con él y lo acabara atacando con un cuchillo", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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La víctima habría quebrantado una orden de alejamiento

El hombre ha muerto tras ser apuñalado en el paseo marítimo de la Barceloneta este martes sobre las 3.25 horas después de ser detenido por supuestamente quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer, que se encontraba en el lugar de los hechos, han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Según ha avanzado 'TV3', el hombre, que ha sido trasladado herido a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario.

Varias patrullas del cuerpo se han desplazado al lugar de los hechos avisadas por una discusión y, al llegar, han localizado a un hombre herido por arma blanca y que ha quedado detenido por el presunto quebrantamiento de condena.

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Hasta el lugar también se desplazaron dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atendido a la persona herida y la han trasladado a un centro hospitalario. Ahora, la División de Investigación Criminal (DIC) investiga el caso y trata de esclarecer las circunstancias de los hechos.

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El 016, el teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.