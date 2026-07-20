Evacúan un nuevo municipio y confinan otros seis en la zona del incendio de Guadalajara
El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara obliga a evacuar Alpedroches, confinar otros seis municipios y afecta ya a 26.000 hectáreas
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La dirección de la emergencia del incendio forestal que afecta desde el jueves a la Sierra Norte de Guadalajara ha decidido evacuar la localidad de Alpedroches y confinar a la población de otros seis municipios.
Nuevas evacuaciones y confinamientos
Debido a la evolución del incendio, declarado el jueves en La Mierla, la dirección de la emergencia ha acordado evacuar Alpedroches y confinar a la población de los municipios de Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza, según ha informado en X el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).
Asimismo, se ha procedido al corte de otras cuatro carreteras: las autonómicas CM-110 (de Atienza a Campisábalos), CM-1001 (Congostrina) y CM-1005 (que comunica Casillas y Bochones), así como la provincial GU-145, también entre estas dos localidades.
Más de 26.000 hectáreas afectadas
El incendio, que continúa sin estar controlado y se mantiene en nivel 2 de operatividad, ha afectado ya a 26.000 hectáreas de terreno, en su mayor parte situadas dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
Además, el fuego ha obligado a evacuar 34 localidades —incluida Alpedroches— y a confinar a la población de 14 municipios, incluyendo los seis anunciados esta tarde, con más de 1.200 personas afectadas.