Evacúan un nuevo municipio y confinan otros seis en la zona del incendio de Guadalajara

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara obliga a evacuar Alpedroches, confinar otros seis municipios y afecta ya a 26.000 hectáreas

Detenido un joven de 19 años por la muerte de una mujer de 75 hallada en un campo de maíz en Soses, Lleida

Compartir







La dirección de la emergencia del incendio forestal que afecta desde el jueves a la Sierra Norte de Guadalajara ha decidido evacuar la localidad de Alpedroches y confinar a la población de otros seis municipios.

Nuevas evacuaciones y confinamientos

Debido a la evolución del incendio, declarado el jueves en La Mierla, la dirección de la emergencia ha acordado evacuar Alpedroches y confinar a la población de los municipios de Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza, según ha informado en X el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

PUEDE INTERESARTE Un hombre fallece ahogado en el Puerto de Peñíscola, en Castellón

Asimismo, se ha procedido al corte de otras cuatro carreteras: las autonómicas CM-110 (de Atienza a Campisábalos), CM-1001 (Congostrina) y CM-1005 (que comunica Casillas y Bochones), así como la provincial GU-145, también entre estas dos localidades.

Más de 26.000 hectáreas afectadas

El incendio, que continúa sin estar controlado y se mantiene en nivel 2 de operatividad, ha afectado ya a 26.000 hectáreas de terreno, en su mayor parte situadas dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 78 años ahogada en una piscina de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona

Además, el fuego ha obligado a evacuar 34 localidades —incluida Alpedroches— y a confinar a la población de 14 municipios, incluyendo los seis anunciados esta tarde, con más de 1.200 personas afectadas.