Un hombre ha sido detenido en Alameda de la Sagra, Toledo, tras matar a puñaladas a su mujer

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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Alameda de la SagraUna mujer de 45 años ha sido asesinada este martes con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la agresión se ha producido a las 5:16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España de Alameda, donde al parecer el hombre ha acuchillado a la mujer.

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La víctima no se encontraba en el sistema VioGen

Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares.

El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI tras intentar suicidarse, según han informado desde 'Cadena SER'.

La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados, y según han confirmado fuentes a 'Cadena SER' tenían cuatro hijos, tres de ellos se encontraban en el domicilio en el momento del crimen.

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La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.

El 016, el teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.