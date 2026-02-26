¿Cómo educan los famosos a sus hijos en un mundo de fama y dinero en el que nos le falta nada?

Teo Lucadamo, el artista 'Nepo Baby' que se lucha contra los estereotipos de la música: "Yo no encajo con la idea de rapero"

David Bowie o Sting acumulan un enorme cantidad de seguidores que conocen bien su música, pero, ¿cómo son sus hijos? ¿Cómo es educarlos en un mundo de fama y dinero en el que pueden tenerlo todo a su alcance? La hija de Bowie ha sufrido depresiones, adicciones y trastornos alimenticios desde muy pequeña. Sin embargo, los seis hijos de Sting han hecho su propia carrera y el cantante no quiere que eso cambie. Por eso, no les dejará nada de su herencia. Informa en el vídeo Susana Ramos.

"Les dije ok, te voy a dar una buena educación, pero tendrás que ir a trabajar. Todos lo entendieron y así no están esperando a que me muera", declaró en una entrevista el conocido cantante de The Police. Uno es policía, los otros cinco artistas, con papá, siempre como referente y con los privilegios que eso conlleva.

Lo tuvo todo Lexi Bowie, pero no supo qué tecla tocar. "No es fácil nacer en las estrellas. Soy hija de David Bowie e Iman. No entendía cómo naciendo de personas con tanto éxito yo fracasaba en todo", se preguntaba.

A los 11 años entró en una espiral de bulimia, drogas y alcohol de la que ahora se recupera. Bill Gates fue pionero en restringir la herencia de sus retoños. Sólo les dejará un 1% pero ¿quién pillara ese 1%? 1.300 millones desheredados que no dejan de ser de otra galaxia.

Como los de George Lucas, por no malcriarlos les dijo: "que la fuerza os acompañe porque mis millones no". Igual que Elton John, que con 247 le ha dicho a sus dos pequeños que tendrán que hacer sacrificios.