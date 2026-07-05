Redacción Galicia Europa Press 05 JUL 2026 - 20:32h.

La agresión con arma blanca se registró a las 5:30 horas en la Marina Española de Lugo y una persona llamó al 112

Otro individuo violento que intentó evitar la detención de la presunta atacante también fue arrestado después

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LugoUna mujer fue detenida en Lugo este 5 de julio acusada de un presunto delito de lesiones por apuñalar a otra cerca del cuello cuando ambas se encontraban en el exterior de un pub.

Según trasladaron fuentes de la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar a las 5:30 horas de la madrugada tras recibir el aviso de emergencias. Una persona llamó para alertar de lo sucedido.

Requería asistencia médica para una víctima de agresión con arma blanca que estaba en la Marina Española en esos momentos. Hasta allí se desplazaron los efectivos en patrullas y sanitarios.

Puntos de sutura y otro arrestado por ponerse violento

Mientras que la herida requirió solo puntos de sutura, ya que la puñalada no había penetrado muy profundamente en la zona corporal, la presunta atacante fue arrestada, aunque más tarde.

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Tras huir del lugar, más tarde desveló su ubicación para que los policías fuesen a detenerla en la Avenida Ramón Ferreiro. Otro individuo que se puso violento para intentar impedir la actuación policial también fue esposado.

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A él se le atribuye un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Las dos implicadas en los hechos son una venezolana y una colombiana, de entre 20 y 30 años, según las fuentes consultadas.