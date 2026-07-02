Carlos Plá Valencia, 02 JUL 2026 - 15:35h.

Un joven propina un puñetazo a un hombre y ya en el suelo vuelve a darle un puñetazo y dos patadas para robarle la cartera, a continuación, acompañado de otro joven robaron el bolso a una mujer

Detienen en Baena a dos hombres por agredir y robar la pensión a una persona con discapacidad: estudiaron sus movimientos

Compartir







Agentes de la Policía Nacional de Alicante han detenido a dos jóvenes de 19 y 21 años como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, hurto y lesiones. Uno de los arrestados dio una brutal paliza a un anciano para robarle la cartera en plena calle en Benidorm (Alicante).

El robo fue grabado y la imagen se ha hecho viral en redes sociales. En el vídeo se ve a un joven propinar un fuerte puñetazo a un hombre de avanzada edad. Con la víctima ya en el suelo, vuelve a darle un puñetazo y dos patadas dejándolo prácticamente inconsciente. A continuación, el joven registra tranquilamente los bolsillos del pantalón del hombre, coge su cartera y se marcha del lugar junto a otro joven que está esperándolo.

PUEDE INTERESARTE Un excanterano del Villarreal CF, entre los tres detenidos por asaltar a un octogenario en su vivienda en Palma

Después del violento robo, los mismos jóvenes atacaron a una mujer a la que agredieron para robarle el bolso por sorpresa. La víctima alertó a otros viandantes del asalto que persiguieron a los ladrones hasta darles alcance, logrando recuperar el bolso.

Tras recibir el aviso, agentes de Policía Nacional y de Policía Local de Benidorm se desplazaron al lugar y, tras atender a las víctimas, se hicieron cargo de los dos jóvenes que habían sido retenidos por los ciudadanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Conexión entre los dos robos

En una rápida investigación, los agentes establecieron la conexión entre los dos robos, concluyendo que ambos habían sido perpetrados por los dos jóvenes, que finalmente fueron detenidos por los delitos de robo con violencia, hurto y lesiones y trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm. Los arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de Benidorm el pasado 30 de junio.

Afortunadamente, el hombre que sufrió la brutal agresión grabada en vídeo fue trasladado a un centro hospitalario, donde después de ser atendido fue dado de alta al no revestir gravedad las lesiones producidas durante el robo.