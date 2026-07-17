Los servicios de emergencia intervinieron para rescatar a los ocupantes de los vehículos implicados en el grave accidente

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Una mujer de 68 años y un hombre de 62 han fallecido este viernes por la tarde en un grave accidente de tráfico registrado en el municipio pontevedrés de O Porriño, tras una colisión frontal entre dos vehículos. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 15:00 horas en el kilómetro 2 de la carretera PO-510.

Colisión frontal entre dos turismos

El accidente consistió en un choque frontal entre dos vehículos, según el medio 'La voz de Galicia' las dos personas fallecidas eran hermanos. En uno de ellos viajaban las dos víctimas mortales, que quedaron atrapadas en el interior del turismo y tuvieron que ser excarceladas por los equipos de emergencia. Pese a la intervención de los sanitarios, ambos ocupantes fallecieron como consecuencia de la violencia del impacto. En el otro vehículo viajaban el conductor y tres acompañantes, que resultaron heridos de gravedad.

Uno de los afectados tuvo que ser evacuado en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el resto recibió asistencia sanitaria y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos del Baixo Miño, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de O Porriño.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal.