La sentencia fija una indemnización de 12.000 euros y pone el foco en la obligación de los colegios de proteger al alumnado

La Justicia considera que el centro no actuó de forma suficiente ante una situación de acoso relacionada con la orientación sexual de una estudiante

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Un colegio de Ourense tendrá que pagar una indemnización de 12.000 euros a una antigua alumna después de que un tribunal considerase que el centro no adoptó las medidas necesarias para detener una situación de acoso escolar vinculada a su orientación sexual. La resolución judicial señala la responsabilidad del centro educativo a la hora de garantizar un entorno seguro para los estudiantes.

El caso vuelve a situar en primer plano la importancia de los protocolos contra el acoso escolar y la discriminación, especialmente cuando afectan a aspectos personales como la identidad o la orientación sexual de los menores.

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La Justicia señala la falta de respuesta del centro educativo

La resolución concluye que durante el curso 2022-2023 la alumna sufrió una situación de acoso por parte de otros estudiantes y que la respuesta del colegio no fue suficiente para evitar que el problema continuara.

El tribunal considera que el centro tenía la obligación de intervenir y activar los mecanismos necesarios para proteger a la estudiante. La sentencia destaca la importancia de que los colegios actúen con rapidez cuando existen indicios de posibles situaciones de violencia o discriminación entre alumnos.

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Un caso relacionado con la orientación sexual de la alumna

Según recoge la resolución judicial, el acoso estaba relacionado con la orientación sexual de la estudiante, un aspecto que convirtió el caso en una situación de especial vulnerabilidad para la menor.

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Los jueces recuerdan que los centros educativos no solo deben impartir formación académica, sino también garantizar espacios donde todos los alumnos puedan desarrollarse con respeto, igualdad y seguridad, evitando cualquier tipo de discriminación.

La indemnización busca reparar los daños causados

La condena establece una compensación económica de 12.000 euros para la alumna como reparación por las consecuencias derivadas de la situación vivida durante su etapa escolar.

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Este tipo de resoluciones buscan reconocer el impacto que puede tener el acoso continuado en la salud emocional y en la vida diaria de los menores, además de reforzar la responsabilidad de los centros educativos en la prevención y actuación ante estos casos.

La importancia de actuar ante el acoso escolar

El caso de Ourense vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de mejorar la detección temprana del acoso en las aulas y la aplicación efectiva de los protocolos existentes.

Los especialistas recuerdan que profesores, equipos directivos y familias tienen un papel clave para identificar señales de alerta y actuar antes de que una situación de hostigamiento pueda agravarse. La prevención y la intervención rápida son herramientas fundamentales para proteger a los estudiantes.