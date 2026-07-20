Una vecina con un 75 % de discapacidad lleva meses esperando poder instalar una plataforma elevadora que le permita acceder al ascensor de su edificio

La necesidad de tramitar una licencia de obra mayor por la retirada de un tramo del pasamanos ha retrasado un proyecto que consideran imprescindible

Compartir







Mar Rivera y Manel López, vecinos del barrio ferrolano de Caranza, denuncian las dificultades administrativas que están retrasando la instalación de una plataforma salvaescaleras en el portal de su edificio. La demora impide que Mar pueda salir de casa de forma autónoma, una situación que se prolonga desde hace meses pese a contar con el respaldo de la comunidad de propietarios.

Una movilidad muy limitada

Mar padece una estenosis de canal severa que le provoca importantes problemas de movilidad y utiliza una silla de ruedas desde hace más de seis años. Tiene reconocida una discapacidad del 75 % y un grado 2 de dependencia, pendiente de revisión, mientras que la distribución del portal le impide acceder al ascensor sin ayuda. El pequeño tramo de escaleras la mantiene prácticamente confinada en su vivienda.

PUEDE INTERESARTE Encerrados en sus casas seis meses sin poder utilizar el ascensor en un edificio de Valencia

Un permiso que bloquea la instalación

Tras conseguir el apoyo de los vecinos para colocar una plataforma elevadora, la pareja inició los trámites necesarios para solicitar ayudas económicas. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó la licencia de obra menor al considerar que la eliminación de una pequeña parte del pasamanos obliga a tramitar una licencia de obra mayor. La exigencia de un proyecto técnico ha paralizado el proceso, pese a que los afectados sostienen que la actuación apenas requiere unas horas de trabajo.

Casi un año de gestiones

La pareja explica que el procedimiento comenzó hace cerca de un año y lamenta que los nuevos requisitos supongan más retrasos y un mayor coste económico. En lugar de recurrir la resolución municipal, optaron por contratar a un arquitecto para elaborar la documentación solicitada y evitar que el proyecto continúe bloqueado. Los afectados aseguran que necesitan acelerar una actuación que consideran urgente.

Recuperar la autonomía

Más allá de la instalación de la plataforma, Mar insiste en que poder acceder a la calle supondría recuperar parte de su independencia y mejorar su calidad de vida. Además, recuerda que cuando su marido trabaja de noche depende de la ayuda de vecinos o de los servicios de emergencia si sufre alguna caída dentro de casa. Para ella, el salvaescaleras representa la posibilidad de volver a desenvolverse con mayor autonomía.