Carlos Plá Valencia, 28 MAY 2026 - 07:30h.

El ascensor lleva bloqueado desde el pasado 19 de diciembre por la Conselleria de Industria que detectó una deficiencia en la medida del foso después de 12 años de funcionamiento

Crece el enfado entre los vecinos por la avería desde hace cinco meses del único ascensor del polideportivo de Lasesarre, en Vizcaya: "Ya no da para más"

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75 vecinos, muchos de ellos ancianos y con graves problemas de movilidad, no pueden utilizar el ascensor de su edificio desde el pasado 19 de diciembre, precintado por la Conselleria de Industria.

Una situación que ha obligado a algunos de ellos a permanecer encerrados en sus casas durante los últimos seis meses. El caso más dramático es el de la familia de Miguel Vidagany. "Tengo a mi suegro de 94 años que le operaron de una hernia inguinal y necesita una silla de ruedas para desplazarse. También está con nosotros el hermano de mi mujer que también va en silla de ruedas porque sufre una parálisis cerebral de nacimiento", explica. Una situación que se ha agravado desde que el pasado 19 de abril su hijo sufrió un ictus. "Después de estar hospitalizado le dieron el alta el lunes y nos lo han traído a casa. Está a la espera de una operación y a penas puede desplazarse porque la mitad de su cuerpo está prácticamente paralizada".

En el quinto piso de este edificio de la calle Poetas Anónimos del barrio valenciano de Benimaclet, nos encontramos con Fernando, operado del corazón, para el que supone un esfuerzo extraordinario salir de casa para comprar o dar un paseo.

Dos pisos más abajo, otra vecina, que lleva tiempo luchando contra un cáncer de huesos, se limita a salir de su piso en ocasiones puntuales por los fuertes dolores que sufre.

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Son los casos más extremos, pero quien más y quien menos sufre la falta de ascensor. "La mayoría de vecinos son personas mayores y casi todos tenemos dolores de rodillas o de cadera. Hemos tenido que poner en cada rellano unas sillas para que podamos sentarnos y descansar", explica Reme Jericó, vecina del quinto.

Ascensor clausurado

Para facilitar la vida de los vecinos, hace 12 años la comunidad decidió bajar el ascensor de la finca a cota cero. En estos años, han superado todas las inspecciones posteriores hasta que el pasado mes de junio la inspección de la Conselleria de Industria detectó una deficiencia en las medidas del foso del ascensor y fijó un plazo de seis meses para recurrir. Sin embargo, tras presentar los informes de la obra, la conselleria determinó que el ascensor debía de quedar bloqueado por problemas de seguridad. "Nos dicen que hay que hacer una obra de 35.000 euros para volverlo a su estado original, pero no se puede realizar. Tampoco podemos hacer las obras necesarias para ampliar el foso porque debajo tenemos un garaje que no es nuestro. La realidad es que intentamos que conselleria nos diga exactamente que es lo que hay que hacer para dar una solución, pero no tenemos una respuesta", explica Lucas Hernández, vecino del edificio.

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Mientras tanto, la comunidad sigue en un limbo legal y los vecinos obligados a permanecer encerrados en sus casas reclaman que la administración agilice los trámites y puedan salir de su aislamiento forzoso.