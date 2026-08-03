Raquel Noya Pontevedra, 03 AGO 2026 - 12:40h.

El joven fue rescatado cuando nadaba mar adentro sin atender las indicaciones de Salvamento Marítimo

Los Mossos lo detuvieron tras comprobar que un juzgado de Vigo había dictado una orden de arresto contra él

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Un hombre de 23 años sobre el que pesaba una orden de detención emitida por un juzgado de Vigo fue arrestado por los Mossos d'Esquadra después de ser rescatado cuando nadaba a varios cientos de metros de la costa de Barcelona. La intervención policial permitió localizar al joven y comprobar que estaba siendo reclamado por la Justicia, por lo que fue detenido una vez finalizado el operativo de rescate.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso alertando de la presencia de una persona que se estaba alejando de forma continuada de la playa. Según la información facilitada por la policía catalana, el nadador ignoró en repetidas ocasiones las instrucciones que le transmitían los efectivos de Salvamento Marítimo para que regresara a la orilla, lo que llevó a activar un dispositivo para garantizar su seguridad.

La Unidad de Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra acudió hasta el punto en el que se encontraba el joven y consiguió trasladarlo de vuelta a tierra firme sin que presentara problemas físicos. Tras identificarlo, los agentes comprobaron que figuraba como reclamado por un juzgado de Vigo, que había dictado una orden de búsqueda y detención. Una vez confirmada la vigencia de la requisitoria judicial, procedieron a su arresto y comunicaron la actuación al juzgado de guardia para continuar con los trámites correspondientes.

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Amplia lista de antecedentes policiales

Fuentes policiales señalaron que el detenido acumula siete antecedentes policiales por diferentes delitos, entre ellos malos tratos en el ámbito familiar, desobediencia y resistencia a la autoridad, además de una agresión contra un agente. No obstante, las mismas fuentes no precisaron si estos antecedentes guardan relación con la causa por la que era buscado por la autoridad judicial viguesa.

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Los Mossos indicaron asimismo que el joven se encontraba en buen estado de salud tras ser rescatado y que, por el momento, se desconocen las razones que lo llevaron a adentrarse mar adentro. Los investigadores no han podido determinar si pretendía alcanzar algún punto concreto a nado o si actuó por otro motivo, ya que no ofreció una explicación concluyente sobre su comportamiento durante la intervención.