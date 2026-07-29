Claudia Barraso 29 JUL 2026 - 17:31h.

Una ola arrolló al joven cuando estaba prácticamente en la orilla y quedó inconsciente sin poder mover los brazos

Muere el tercer menor que se encontraba crítico en el hospital tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

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Un joven ha quedado inconsciente debido al impacto que recibió de una ola en la playa de A Frouxeira, en La Coruña. Cuando fue arrollado, se lesionó la zona del cuello y no podía mover con normalidad los brazos.

Según ha recogido el medio ‘La Voz de Galicia’, el afectado se encontraba practicando ‘bodysurf’ cuando fue golpeado por la ola mientras estaba prácticamente en la orilla. En el momento quedó inconsciente y cuando pudo recuperar el conocimiento fue enviado a un centro hospitalario donde permanece en observación.

El joven estaba metido en el mar cuando ese día había bandera roja y mucha niebla. Los socorristas habían alertado de que meterse en el mar era muy peligroso. El mismo medio apunta a que el rescate del chico pudo ser efectuado por sus familiares y los surfistas que estaban en la zona.

Después de lo sucedido, el alcalde de la localidad ha querido lanzar un mensaje advirtiendo a los bañistas de la peligrosidad que puede suponer meterse en el mar cuando las condiciones no son favorables, especialmente para las personas que realizan prácticas deportivas. Además, también ha deseado al joven una pronta recuperación.

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El joven sigue en observación en el hospital

Los servicios de emergencia recibieron el aviso pasadas las siete y media de la tarde. Fueron los demás bañistas y quienes rescataron al joven que dieron aviso al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia y también contactaron con el 112.

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“Se activó un operativo en el que participaron los agentes de la Policía Local, las urgencias sanitarias de Galicia con el 061 y los socorristas del arenal”, recoge en declaraciones el medio. Efectivos de Salvamento Marítimo y el Servicio de Guardacostas de Galicia. Cuando las primeras patrullas llegaron el chico ya se encontraba en la orilla y fue trasladado hasta el hospital donde permanece ingresado.

Los hechos han conmocionado a todos los vecinos de la localidad y explican que el día en el que ocurrieron los hechos también hacía mucho calor. Además, otro incidente ocurrió un día antes cuando una furgoneta se incendió cerca del lugar y dejó a los bañistas retenidos durante casi dos horas.