Raquel Noya A Coruña, 27 AGO 2026 - 13:23h.

Jaime Domínguez, bombero e impulsor del proyecto ‘Romper el Silencio’, completó este jueves en A Coruña la etapa 77 de un desafío de 95 maratones

El reto toma como referencia los 3.953 fallecimientos por suicidio registrados en España en 2024

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A Coruña ha sido este jueves una de las paradas del proyecto solidario ‘Romper el Silencio’, impulsado por el bombero y deportista madrileño Jaime Domínguez, más conocido en redes como JimmyGo. La ciudad herculina ha acogido la etapa número 77 de las 95 previstas, en la que ha completado una maratón de 42 kilómetros entre O Parrote y el entorno de la Torre de Hércules.

El objetivo del reto, sin embargo, va más allá de la actividad deportiva. El activista busca dar visibilidad a las cifras de suicidio en España y promover la prevención, utilizando los kilómetros recorridos como una herramienta para generar conversación y acercar esta realidad a la sociedad: “Quiero poner sobre la mesa, a nivel informativo sobre todo, las cifras de suicidio en España, que son elevadísimas”, explica el bombero a Informativos Telecinco, quien añade que conocer esos datos, es esencial para poder avanzar: “Para tener prevención debemos tener conocimiento”.

Su paso por A Coruña se convirtió así en una nueva oportunidad para trasladar ese mensaje. El recorrido comenzó y terminó en O Parrote y alcanzó el entorno de la Torre de Hércules, con unos 42 kilómetros de distancia, para lo que contó, entre otras entidades, con la colaboración de la A.C. Bomberos A Coruña.

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“Es un homenaje a cada una de las personas”

Para JimmyGo, detrás de la cifra no hay simplemente un número. Cada kilómetro representa a una persona y a una familia: “Es un homenaje a cada una de las personas con nombre y apellidos que fallecieron en 2024 y dejaron otras tantas familias totalmente destrozadas”, señala.

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El bombero insiste en que el proyecto pretende llamar la atención sobre la magnitud del problema y la necesidad de trabajar en prevención. “Hace falta que la gente tenga consciencia de los números que tenemos y de la necesidad de la prevención”, afirma. Por eso defiende que las campañas de concienciación no deben entenderse como algo secundario: “Las campañas nos hacen más fuertes como población”, explica.

Los supervivientes piden que se hable del tema

Una de las partes fundamentales del proyecto son las personas que se acercan durante las distintas etapas; algunas se incorporan durante un tramo del recorrido y corren una parte con Domínguez, mientras que otras simplemente acuden para mostrar su apoyo o compartir sus experiencias. “No hace falta correr”, explica el bombero: “La gente se va uniendo, muchas familias vienen, están con nosotros un rato y nos cuentan lo que les ha ocurrido”.

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Esos encuentros tienen para él un valor especial. “Todos los supervivientes, casi sin excepción, piden que se hable de este tema, que se hable de lo que ellos sienten”, asegura. También destaca el efecto que tiene dar visibilidad a esas experiencias: “Supervivientes que lo han vivido en primera persona se ven reconfortados porque se habla de lo que ellos han sentido y se le da validación y visibilidad”.

“Buscamos sobre todo ese impacto visual”

El proyecto utiliza el deporte como herramienta para captar la atención, pero JimmyGo deja claro que correr es la parte menos importante del desafío: “Lo que menos se habla aquí es de correr”, afirma. La intención es conseguir un impacto que permita llevar la conversación sobre el suicidio a personas que quizá nunca se habían detenido a pensar en esta realidad.

“Yo solo no puedo llegar a 40 millones de personas, pero a través de esta iniciativa, en la que colaboran mi mujer y mis tres hijas, puedo darle visibilidad a las cifras y mejorar la prevención”, explica a los micrófonos de Informativos Telecinco. El bombero se siente afortunado, además, de que el proyecto haya recibido apoyo institucional en todas las ciudades por las que ha pasado y presagia que será algo que suceda en las localizaciones que le faltan por recorrer.

De A Coruña a Santiago, con el maratón 95 todavía en el horizonte

La etapa coruñesa forma parte de una fase nacional que comenzó en Andalucía y que continuó por toda la geografía hasta llegar a Galicia. Tras A Coruña, el reto seguirá por Vilagarcía de Arousa y Pontevedra, antes de concluir esta parte del recorrido en Santiago de Compostela.

JimmyGo afronta esta fase después de haber completado otros 50 maratones consecutivos en la Comunidad de Madrid. El objetivo global es alcanzar los 95 maratones y completar los 3.952 kilómetros vinculados a las cifras oficiales de 2024 ya que del 2025 todavía no se tiene constancia, según revela el protagonista.

Y aunque todavía quedan kilómetros por delante, reconoce que apenas hay tiempo para pensar en cómo será el final: “No tenemos ni un segundo para pensar cómo va a ser el maratón 95”. Solo tienen claro el escenario: “Será en Madrid y será un evento muy multitudinario e impactante”, revela.