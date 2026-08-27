En todos los casos el ciudadano en dificultades debe personarse en el centro de servicios sociales de su municipio y solicitar su cita con el trabajador social

Lanzan una ayuda que cubre parte del IBI o el recibo de la basura: requisitos para solicitarla

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Cuando el gasto energético devora una porción excesiva de la renta doméstica —el umbral académico se sitúa en el 10 por ciento de los ingresos netos— la vivienda deja de ser refugio para transformarse en amenaza: baja la temperatura interior, se decide qué habitación calentar, se apaga la luz que sobra y se posterga el pago de la factura del agua hasta el aviso previo al corte. Es lo que la Asociación de Ciencias Ambientales denomina, con voluntad precisa, pobreza energética, y sus estragos han desbordado hace tiempo la capacidad de respuesta del Bono Social eléctrico estatal, pensado para el consumidor vulnerable pero acotado a las comercializadoras de referencia.

Frente a ese vacío regulatorio, un puñado de diputaciones provinciales españolas ha construido fondos propios que financian directamente los recibos de electricidad, gas y agua a las familias en riesgo de exclusión que residen en los municipios más pequeños de su territorio. Repasamos las tres provincias con programa vigente este 2026.

Cádiz: 297.000 euros y una década de Plan Estratégico Provincial

El caso gaditano es el más consolidado. La Diputación de Cádiz ha activado en junio de 2026 la última anualidad de su Fondo contra la Pobreza Energética, dotado con 297.000 euros transferidos directamente a treinta municipios de menos de 20.000 habitantes y a siete entidades locales autónomas, previa firma del convenio regulador entre la presidenta provincial y los alcaldes de cada localidad. La partida se instala como acción operativa del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética, un instrumento que cumple diez años de funcionamiento ininterrumpido y que se gestiona desde el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

El fondo no se limita a compensar los recibos corrientes de electricidad, gas y agua, sino que también contempla la financiación de elementos de mejora de la eficiencia energética en el hogar, como bombillas de bajo consumo, radiadores, ventiladores, aparatos portátiles de aire acondicionado de bajo consumo, en una lógica de intervención doble que ataca simultáneamente el síntoma económico y la raíz estructural del problema. Los servicios sociales comunitarios de cada ayuntamiento tramitan y valoran las solicitudes, atendiendo no solo al nivel de renta sino a otras circunstancias de vulnerabilidad como la condición de usuario habitual de servicios sociales o la pertenencia a familias monoparentales.

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Córdoba: cooperación entre bienestar social y Agencia Provincial de la Energía

En Córdoba, la Diputación ha activado en marzo de 2026 una nueva edición del Programa de Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza Energética, con una arquitectura interinstitucional singular, ya que se desarrolla de forma conjunta entre el Instituto Provincial de Bienestar Social y la Agencia Provincial de la Energía, cruzando la lógica asistencial con la ingeniería de la eficiencia doméstica. La delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, ha subrayado que el programa "refleja el compromiso de esta institución con la protección de las familias más vulnerables de nuestra provincia".

La iniciativa opera con dos líneas paralelas y complementarias. La primera es la concesión de ayudas económicas destinadas al pago de suministros energéticos básicos como electricidad y gas, principalmente, canalizadas a través de los servicios sociales comunitarios de cada ayuntamiento cordobés. La segunda es una campaña de formación e información dirigida a la población beneficiaria y al conjunto de la ciudadanía, orientada a promover el uso responsable de la energía, reducir la demanda estructural del hogar y evitar la cronificación de la vulnerabilidad. La lógica de fondo es transparente: subsidiar el recibo sin educar en el consumo genera dependencia; educar sin subsidiar el recibo asfixia al hogar mientras aprende.

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Málaga: hasta 600 euros de urgencia social

La Diputación Provincial de Málaga articula un enfoque más amplio pero perfectamente aplicable al pago de suministros. Ha activado para 2026 una convocatoria de ayudas de urgencia social dirigida a personas y unidades de convivencia con pocos recursos que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes, con un importe máximo de 600 euros por unidad familiar y plazo de solicitud abierto durante todo el ejercicio, hasta el 31 de diciembre de 2026. La cuantía se concede de forma directa tras la valoración de los Servicios Sociales Comunitarios, que emiten el informe social preceptivo, y el plazo máximo de resolución es de tres meses, transcurrido el cual opera silencio negativo.

Aunque la ayuda malagueña no está etiquetada nominalmente como pobreza energética, su ámbito cubre expresamente los gastos básicos, incluidos suministros y arreglos urgentes en el hogar, lo que la habilita para sufragar recibos vencidos de electricidad, agua y gas o para adquirir la medicación imprescindible cuando la factura amenaza con desahuciar económicamente al hogar. La solicitud se presenta con DNI/NIE del solicitante, informe social y solicitud normalizada.

Estas tres provincias comparten un mismo diseño operativo: fondos propios de la diputación transferidos a los ayuntamientos, tramitación descentralizada por los servicios sociales comunitarios, y valoración individualizada de cada expediente. Nadie tramita nada a distancia: el ciudadano en dificultades debe personarse en el centro de servicios sociales de su municipio y solicitar cita con el trabajador social, único puente entre su situación económica y la caja provincial. La recomendación práctica se resume en cuatro palabras: no esperar al corte.