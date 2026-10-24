Raquel Noya Pontevedra, 24 OCT 2026 - 14:54h.

La joven de 23 años sufrió un traumatismo craneoencefálico grave tras caer de un caballo en Nigrán en la Nochebuena del 2025

Su familia recauda fondos para pagar las terapias que necesita para seguir avanzando y han puesto en marcha una campaña de crowdfunding

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Yesenia Martínez vuelve a ponerse en pie y ya consigue dar algunos pasos con ayuda. También ha comenzado a comunicarse con sus seres queridos a través de una tablet y ha enviado algún mensaje a sus amistades. Son pequeños avances que su familia celebra con júbilo después de que la joven, de 23 años, pasase tres meses en coma por un grave accidente al caerse de su caballo. Ahora, su recuperación se enfrenta a otro obstáculo: las terapias que necesita cuestan 90 euros al día.

Para ayudarla a continuar con la rehabilitación, el colectivo vecinal A Nosa Escola de San Cibrán, en Gondomar, ha organizado un evento solidario que tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, en el auditorio de Goián, en Tomiño. La cita, que comenzará a las 17.00 horas, busca recaudar fondos para que Yesenia pueda seguir avanzando tras la interrupción de su tratamiento intensivo en el sistema público de salud.

La familia también mantiene abierta una campaña de crowdfunding en GoFundMe para afrontar los gastos de la neurorrehabilitación privada en la que la propia Yesenia expone: "Se que tengo un largo recorrido y por ello pido que me ayudéis con lo poco o mucho que podáis". La iniciativa suma ya 355 donativos, que alcanzan los 22.289 euros.

Tres meses en coma tras caer de un caballo

La vida de Yesenia cambió la pasada Nochebuena, el 24 de diciembre de 2025. La joven, vecina de Amorín, en Tomiño (Pontevedrda), sufrió una caída de su caballo en la avenida de Portugal, en A Ramallosa, Nigrán. El animal tropezó con una arqueta y ella se golpeó violentamente la cabeza.

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El traumatismo craneoencefálico fue tan grave que su estado llegó a ser crítico. Permaneció ingresada en la UCI del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y pasó tres meses en coma. Su familia llegó a recibir la recomendación de desconectarla, pero decidió seguir luchando por su recuperación.

Desde que despertó, Yesenia ha ido recuperando algunas capacidades poco a poco. Actualmente puede ponerse de pie y dar pasos con ayuda, aunque todavía necesita un tratamiento especializado para recuperar autonomía.

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La joven, administrativa de profesión, se comunica principalmente mediante una tableta. A través de ella explica que se encuentra bien y que está contenta porque percibe sus avances, aunque el esfuerzo también le provoca cansancio.

El tratamiento privado cuesta 90 euros al día

Según relata La Voz de Galicia, en marzo, Yesenia fue trasladada a la Unidad de Neurorrehabilitación del hospital Vithas Vigo, dentro del concierto que el centro mantiene con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Allí recibió cuatro horas diarias de terapia y, según relata su familia, experimentó una evolución importante durante los primeros meses.

Sin embargo, tras una reevaluación, el servicio de Rehabilitación del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo decidió darle el alta a domicilio al considerar que no presentaba evolución. La Consellería de Sanidade defiende que la decisión se tomó siguiendo criterios médicos.

Actualmente, la joven recibe tratamiento ambulatorio en la Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral del Meixoeiro, con sesiones de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional de media hora, dos veces por semana. Su familia considera insuficiente esta atención para el proceso de recuperación que necesita y ha recurrido a Córtex Rehabilitación Neurológica, un centro privado de Tui en el que recibe fisioterapia, logopedia y neuropsicología.

El coste en dicho centro asciende a 90 euros diarios, una cantidad difícil de asumir para una familia, que según apunta la cabecera local, cuenta con recursos limitados. Además, un informe del neurocirujano de Vithas Vigo advertía de que interrumpir prematuramente la rehabilitación intensiva podía limitar de forma irreversible el potencial funcional futuro de Yesenia. Por eso, sus allegados buscan financiación para mantener las sesiones y aprovechar las posibilidades de recuperación que todavía tiene por delante.

Evento solidario para ayudar a Yesenia

La respuesta solidaria llegará este domingo a Goián con una tarde de actuaciones organizada por A Nosa Escola de San Cibrán, en colaboración con el Concello de Tomiño. Bajo el lema Hoxe por Yesenia, mañá por calquera de nós, el evento comenzará a las 17.00 horas en el auditorio de Goián.

El programa incluye una representación teatral del grupo A Moura, del Centro Cultural A Merced de Chaín; una actuación de flautas de As Boehm, de la Agrupación Musical de Vincios; un monólogo de humor de Gael Vila Couto y el espectáculo musical de Terapia de Grupo. El mago Samuel Moreno será el encargado de conducir la cita. Para asistir se solicita un donativo mínimo de cuatro euros, que se destinará a apoyar la rehabilitación de la joven.

Además, la familia mantiene abierta la campaña de recaudación en GoFundMe para sufragar los tratamientos y mejorar la calidad de vida de Yesenia, quien no ha dejado de trabajar para recuperar su autonomía y seguir adelante con su vida.