Muere Cristóbal, el hijo con parálisis cerebral de Andrés Aberasturi, a los 44 años

Tal y como explicó Andrés Aberasturi en una entrevista con Informativos Telecinco en 2021, Cris pasó gran parte de su tiempo en una residencia que sus progenitores hicieron hace muchos años junto a un grupo de padres en la capital española. El periodista aseuró que era lo mejor para él, ya que no podía cargar con él entonces. En aquel lugar estaba " rodeado de su gente , en su ambiente, como si fuera su apartamento de soltero cuarentón, el piso compartido con sus amigos".

Andrés fue el apoyo de otros padres en situaciones similares. Aseguró que hubo momentos donde no supo "dónde ir". " Cuando nació Cris me puse en contacto con unos amigos con hijos con síndrome de Down. Necesitaba más a los familiares que a los médicos. Cada padre te decía una cosa, pero tú haces una composición de lugar", detalló el también escritor, que lanzó varias obras sobre su retoño.