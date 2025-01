"Ponemos fin a las negociaciones con el SPÖ (Partido Socialdemócrata) y no las continuaremos", señala Nehammer en un mensaje publicado en las redes sociales. "Hemos negociado larga y honestamente", apunta en un vídeo. "No es posible llegar a un acuerdo con el SPÖ sobre puntos esenciales. El Partido Popular cumple sus promesas: no aceptaremos medidas que vayan en contra del rendimiento, de las empresas o de nuevos impuestos", ha subrayado.