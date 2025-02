Aunque las autoridades no han pedido expresamente la evacuación de la isla, en la que según los censos apenas 15.000 personas viven de forma permanente, más de un tercio de la población de Santorini ya ha optado por irse por mar o aire .

El temor de los expertos es que en algún momento pueda producirse temblores más potentes , con magnitudes que oscilen entre 5,5 y 6, si bien no hay manera de predecir un escenario concreto.

“No sabemos en que van a derivar, si en un terremoto de mayor magnitud o simplemente van a decaer el número de terremotos hasta que se termina la serie sísmica, y eso es un problema. Es un problema porque no podemos decir ‘hay que evacuar o no hay que evacuar’”, señalaba.