Donald Trump vuelve a sugerir que Ucrania "pueda ser rusa algún día"

Trump durante su campaña había presumido de tener un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no puso sobre la mesa ninguna propuesta en concreto en el marco de las negociaciones para el fin de la invasión rusa, ordenada por Vladimir Putin.

Ahora, ya sentado en la sala oval de la Casa Blanca, Trump avanza que "pueden llegar a un acuerdo, puede que no . Puede que algún día sean rusos, puede que algún día no lo sean", según la entrevista con Fox News.

Por otro lado, ha confirmado que el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, viajará próximamente a Ucrania. "El general Kellogg es un tipo excelente. Y está dedicando tiempo a hacer varias cosas. Tenemos a muchas personas trabajando en numerosos problemas diferentes. Cuando dejé el cargo, no hace mucho, hace poco más de cuatro años, no teníamos guerras, no teníamos problemas. Ahora tenemos el mundo entero estallando, pero apagaremos el fuego", ha garantizado.