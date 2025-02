“Obama y un par de personas más cometieron un error. Es posible que, si hubieran seguido en el G8, no hubieran tenido problemas con Ucrania”, ha añadido.

Sin embargo, el Gobierno ucraniano niega esta cita . Volodímir Zelenski ha avisado de que no aceptará ningún acuerdo entre EEUU y Rusia si Ucrania no participa en las negociaciones. Además, exige la participación de Europa en ellas; una petición que comparte la Alta Representante de Exteriores, Kaja Kallas, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

"No se espera una conversación con los rusos en Múnich. La posición ucraniana no ha cambiado. Ucrania debe hablar primero con EEUU. Europa debe participar en cualquier conversación seria en aras de una paz verdadera y duradera. Y solo una posición común acordada debería estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. (...) No hay nada sobre la mesa en este momento", ha dicho Dmytro Lytvyn, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al respecto de las pretensiones de Donald Trump.