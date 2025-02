El periodsita Lluís Tovar explica desde Bruselas todos los detalles de la postura que ha tomado Europa en las negociaciones de Trump con Rusia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte , ha reclamado este jueves que las negociaciones de paz anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente ruso, Vladimir Putin , permitan una paz "duradera" en Ucrania e insistido en que el resultado no suponga una "derrota" para Occidente .

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Defensa aliados , el jefe político de la OTAN ha insistido en la necesidad de alcanzar la paz en Ucrania pero a la vez "asegurarse de que las conversaciones se llevan de una forma que el resultado no sea visto como una derrota de Occidente ".

Rutte ha recalcado que el resultado de las negociaciones que liderará Trump debe ser "duradero" y garantizar que Putin no vuelve a tomar un kilómetro cuadrado de Ucrania , recordando que tras la invasión de Crimea los acuerdos de Minsk no fueron efectivos para disuadir nuevos ataques rusos.

Después de que varios miembros de la OTAN hayan criticado las concesiones de Trump antes de sentarse a negociar, el líder de la alianza ha reivindicado que los países del bloque militar están "unidos en su deseo de paz en Ucrania". "Todos estamos de acuerdo en que necesitamos poner a Ucrania en la mejor posición posible para las negociaciones. Y necesitamos una paz duradera, no un 'Minsk 3'. No podemos permitir que gane Putin", ha indicado.