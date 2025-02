Volodímir Zelenski indicó que Estados Unidos es visto ahora en el mundo como una fuerza que no solo puede detener la guerra , sino también ayudar a garantizar la fiabilidad de la paz después de un alto el fuego.

Kellog manifestó la víspera en un acto paralelo a la Conferencia de Seguridad que Europa no podrá participar directamente en las negociaciones de paz, si bien puede proponer ideas y sugerencias.

El jefe de Estado de Ucrania explicó que los dos equipos trabajan "con gran detalle y esmero en un acuerdo especial" entre Kiev y Washington "que fortalecerá definitivamente a Estados Unidos y Ucrania", si bien no reveló de qué acuerdo se trata.

Zelenski, que en Alemania también se reunió con senadores estadounidenses y miembros de la Cámara de Representantes del país norteamericano, explicó que Kiev aún no está preparada para firmar este acuerdo.

"No he permitido a los ministros firmar el acuerdo porque, en mi opinión, no está preparado para protegernos a nosotros, a nuestros intereses", declaró a los medios en Múnich, según el diario 'Kyiv Independent'.