Durante tres años, Volodimir Zelenski ha sido el símbolo de la resistencia ucraniana . Permaneció en Kiev cuando todos pensaban que las tropas rusas tomarían la capital en cuestión de días. Eso parece no tener ahora importancia a ojos de Donald Trump . Hace unas horas ha lanzado graves acusaciones contra el líder ucraniano: le tacha de "dictador" por no celebrar elecciones. Debían celebrarse hace un año pero la Constitución ucraniana permite el aplazamiento en caso de guerra.

Según informa Dori Toribio, "este ha sido el ataque más duro hasta ahora del presidente de EEUU contra Zelenski". "Además de llamarle "dictador", sugiere que quiere continuar la guerra para seguir recibiendo ayuda internacional . Y Trump insiste en pedir nuevas elecciones , cargando contra la continuidad del gobierno de Ucrania. Fuentes de la Casa Blanca confirman que esta es su reacción directa a los comentarios de Zelenski, que ha acusado a Trump de repetir las mismas desinformaciones que el Kremlin. Y desde Washington advierten a Zelenski que no siga hablando mal. Todo mientras Trump tiende la mano a Rusia y se distancia de la Unión Europea. Un giro de 180 grados en EEUU en solo un mes de Trump en la Casa Blanca", ha detallado la periodista.

Nunca un presidente de EEUU, ni siquiera Donald Trump, había hablado con este desprecio de un líder internacional del que, se supone, su país era aliado hasta hace unos días. Lo llama "mediocre comediante y dictador", lo acusa de que haya desaparecido la mitad del dinero dado por EEUU y lo amenaza con que si no se mueve rápidamente perderá todo su país. Incluso sostiene que la popularidad de Zelenski está en un 4%, un dato falso, que no quiere convocar elecciones, que está decepcionado con él y que la culpa de no haber evitado la guerra, es decir, la invasión de su país, es suya.