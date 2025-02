El canciller de Alemania, Olaf Scholz , ha advertido este miércoles de que negar la legitimidad democrática del presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski , es un paso "erróneo y peligroso" , rechazando así las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien ha acusado al líder ucraniano de ser un "dictador" por no celebrar elecciones.

El periodista Lluís Tovar informa desde Bruselas sobre la postura que ha tomado Euripa ante las palabras de Donald Trump. "Es sencillamente erróneo y peligroso negar la legitimidad democrática de Zelenski (...) Es el jefe de Estado electo de Ucrania", ha aseverado Scholz, quien ha abundado en que si no se han celebrado elecciones en un contexto bélico es porque la Constitución ucraniana y la legislación electoral así lo recogen y "nadie debería afirmar lo contrario".

Previamente, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock , se había pronunciado también al respecto calificado de "completamente absurdos" los comentarios de Trump. "Si no se limitase a tuitear rápidamente y viera el mundo real, sabría quién en Europa lamentablemente tiene que vivir en condiciones dictatoriales: la gente de Rusia, la gente de Bielorrusia", ha declarado para ZDF.

Baerbock también ha advertido de "no dejarse confundir por los recientes debates " y mantener la "cabeza fría" ante la "diversidad de voces" desde el otro lado del Atlántico. "La paz duradera en Europa sólo puede lograrse con Europa. Por otra parte, restarle importancia al papel de Europa sólo favorece la agenda rusa", ha aseverado.

Trump ha acusado a Zelenski de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar, mientras que también le ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".