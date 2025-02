Estados Unidos continúa con su particular cruzada contra Volodímir Zelenski , a quien el asesor de Seguridad Nacional del país norteamericano, Michael Waltz, recomendaba que "rebaje el tono" y acepte la "oportunidad histórica" que le ofrece la Administración de Donald Trump .

Zelenski ya le ha dicho que no piensa ceder casi el 50% de los minerales del país, que no está dispuesto a renunciar a los territorios invadidos por Rusia y que tampoco aceptará las nuevas elecciones que Trump ha puesto sobre la mesa. El neoyorquino se alinea con Putin en una cosa más: no quiere que Ucrania entre en la OTAN.