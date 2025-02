El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado que la Tercera Guerra Mundial "no está tan lejos". Pese a ello, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al prometer que, mientras esté en la Casa Blanca, "no va a suceder", asegurando que está trabajando para poner fin a los conflictos, como el de la Franja de Gaza o Ucrania .

"Estoy actuando con rapidez para poner fin a las guerras, resolver los conflictos y restaurar la paz en el planeta. Quiero la paz y no quiero ver a todo el mundo muerto. Y si nos fijamos en los muertos en Oriente Próximo y entre Rusia y Ucrania... vamos a ponerle fin. No hay ningún beneficio para nadie en tener una Tercera Guerra Mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra", ha declarado.