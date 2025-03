De esta manera, el presidente insistió en cifras que no se sostienen: “Hemos gastado quizás 350.000 millones de dólares como dando caramelos a un niño, y los europeos han gastado cien mil millones. ¡Qué diferencia, eh! Y nosotros tenemos un océano que nos separa de Rusia, y ellos no”, afirmó. Sin embargo, los números no cuadran. Trump ignora que la Unión Europea no es la única que ha aportado fondos a Ucrania, sino que los 27 estados miembros, salvo Hungría, han contribuido individualmente. Además, ni toda la ayuda estadounidense ha sido a fondo perdido ni toda la europea ha consistido en préstamos. Y, por si fuera poco, el expresidente parece olvidar que Alaska, parte de Estados Unidos, está a solo 82 kilómetros de Rusia.