"Hemos puesto aranceles secundarios, como sabes, en Venezuela, y han tenido un impacto muy fuerte en Venezuela . Saben que todos los barcos salieron y se fueron. Muchos de ellos se fueron. Tiraron las mangueras al océano y se fueron. No querían estar allí ni un minuto porque no querían que esos aranceles se pusieran de moda, o no querían que los viera allí", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido la eficacia de los aranceles "porque si desobedeces nuestras órdenes , no puedes hacer negocios en Estados Unidos, y esa es la gallina de los huevos de oro", ha dicho Trump, a bordo d el 'AirForce One '.

Al ser preguntado por posibles aranceles a las compañías chinas que compran petróleo ruso, el magnate republicano no se ha pronunciado y se ha limitado a celebrar que "en el caso de Venezuela, China echó el ancla y se fue". "Estaban allí. Tenían dos barcos allí y se fueron. Se fueron vacíos. No quisieron arriesgarse. No, no estamos jugando", ha asegurado.