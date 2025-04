"El que no esté preocupado es que realmente le falla algo o no es consciente de la que se nos viene encima. No solo le va a afectar a España, le va a afectar a todo el mundo porque es una ruptura de lo que es el mercado abierto y lo que conocemos desde hace 80 años. Es una malísima noticia y solo tenemos que ver lo que está pasando en la Bolsa", ha comenzado Garamendi.