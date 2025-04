El papa Francisco habría creado un puente entre la tradición y la modernidad , ante lo que el vaticanista apuntaba: "Yo creo que ese puente no va a seguir en pie, creo que ha sido la gran espina que se le ha quedado clavada a Francisco con su fallecimiento. Él habla de la paternidad responsable, pero no de los anticonceptivos, cuando es un tema que tiene que hablar la Iglesia".

Cada vez hay menos católicos en Europa, hecho que hay quien interpreta como una necesidad de reforma dentro de la Iglesia: "Cada vez hay menos católicos, porque piden un avance de la Iglesia. El papa Francisco era muy argentino, pero no lo digo en el mal sentido, lo digo en el sentido de que era un papa al que le gustaba dar muchos titulares, pero luego él no ha podido tomar decisiones de reforma, en muchas iglesias del mundo no se bautiza a niños porque tienen dos papás. Llegó hace doce años diciendo que ese iba a ser uno de sus principales fuentes de batalla y no lo ha conseguido por eso mi titular sería: 'El papa que quiso ser reformista'", apuntaba Frattini.