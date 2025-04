Estados Unidos ha impuesto aranceles a todo el mundo, incluido islas habitada por pingüinos , pero China se ha llevado la peor parte. El Gobierno de Xi Jinping, tras las declaraciones más amistosas de Trump , ha aclarado que actualmente "no existen negociaciones" entre Pekín y Washington para resolver las tensiones comerciales. El portavoz del ministerio de Comercio ha instado a la Casa Blanca a cancelar completamente la totalidad de medidas arancelarias unilaterales implementadas contra el gigante asiático si quiere solucionar realmente la crisis comercial abierta.

Además, ha reiterado que el abuso de aranceles por parte de Estados Unidos viola las leyes económicas y de mercado básicas, lo que no sólo no ayuda a resolver los propios problemas de Estados Unidos, sino que socava gravemente el orden económico y comercial internacional, interfiere con la producción y el funcionamiento normal de las empresas, la vida y el consumo de las personas, y ha recibido la firme oposición de la comunidad internacional.

De este modo, ha defendido que la postura de China es coherente y está abierta al diálogo, aunque cualquier negociación debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. "China no provoca problemas, pero no los teme", ha asegurado, añadiendo que la presión, las amenazas y el chantaje no son la manera correcta de tratar con China.