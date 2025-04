El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , ha respondido este viernes a Donald Trump , reiterando que no van a reconocer la autoridad de Moscú sobre ninguno de los territorios ocupados, después de que el mandatario estadounidense afirmara en una última entrevista que "Crimea se va a quedar en Rusia".

"Sólo el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir qué territorios son ucranianos", ha zanjado Zelenski en un encuentro con periodistas, en el que ha recordado que de acuerdo con la Constitución del país, todos los territorios ocupados actualmente por Rusia pertenecen a Ucrania. "Ucrania no reconocerá legalmente ningún territorio temporalmente ocupado. Me parece una postura absolutamente justa. Es legal no sólo desde el punto de vista de la Constitución de Ucrania, sino también desde la perspectiva del derecho internacional", ha remarcado el mandatario.