El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado que no tiene intención de recurrir a " vacíos legales " para presentarse a las elecciones a un tercer mandato ilegal según los términos de la Constitución estadounidense y ha decidido aparcar la cuestión tras asegurar a finales del mes pasado que no estaba bromeando sobre sus intenciones.

No creo en vacíos legales

"No sé absolutamente nada sobre ello", ha manifestado Trump sobre esta posibilidad en declaraciones realizadas a la revista 'Time'. En la entrevista, publicada este viernes, el presidente estadounidense mantiene que sí ha discutido con su círculo interno "vacíos legales bien conocidos", sin dar más detalles, antes de expresar su repulsa ante esta posibilidad.

"No creo en vacíos legales", ha esgrimido Trump, quien ha preferido centrarse en su mandato actual y no contempla todavía esta idea a pesar de que está "inundado" de peticiones. "Estoy haciendo un buen trabajo, mi estado físico es genial y he clavado mi examen cognitivo", ha asegurado.