Así lo aseguran fuentes como 'ABC News'. El pasado miércoles, al ser preguntado sobre la situación de Ábrego García, Rubio destacó que la "conducción" de la política exterior de la Administración Trump "le corresponde al presidente" del país y "no al poder ejecutivo, no a un juez". Es decir, se mantiene el hermetismo respecto a si podría ser repatriado a EEUU, como han pedido los familiares de Ábrego García, quienes piden justicia por lo ocurrido y aseguran que no es un criminal.