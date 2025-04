La fiscal general de Estados Unidos , Pam Bondi , ha asegurado este miércoles que Kilmar Ábrego , el hombre deportado por un "error administrativo" a El Salvador, "no regresará" a territorio estadounidense, confrontando así directamente con el Tribunal Supremo, que ha ordenado lo contrario a la Administración Donald Trump .

Bondi se ha hecho eco de las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien esta misma semana ha visitado la Casa Blanca y junto a Trump ha asegurado que no enviará a Ábrego de vuelta a Estados Unidos. "No va a regresar a nuestro país, el presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso", ha manifestado.