Cuando todos los cardenales se pusieron a aplaudir -se hace en cada cónclave cuando un candidato consigue los 2/3 de los votos - Bergoglio tenía a alguien muy especial a su lado: "Junto a mí estaba el cardenal Humme, un gran amigo mío. En ese momento, me dijo: "No te olvides de los pobres". Y por eso elegí Francisco como nombre", confesó el propio papa. También habló - con su particular sentido del humor - de cómo se saltó el protocolo sin saberlo desde el primer día: "Después de que me preguntaran si aceptaba el nombramiento y de que yo dijera que sí, salimos al balcón y yo decidí llevar conmigo al alcalde de Roma, cosa que no estaba prevista. Del resto, ya habéis sido testigos", concluyó.