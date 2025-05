'Elige Europa para la ciencia’ (Choose Europe for Science’, original en inglés) está dotada con 500 millones de euros en el periodo 2025-2027 e incluye un compromiso de elevar los fondos dedicados a la investigación y el desarrollo (I+D) hasta el 3 % del producto interior bruto (PIB) para 2030.

Advirtió de que "no hay democracia que aguante mucho si no hay una ciencia libre, abierta". La ministra francesa de Educación, Elisabeth Borne, lamentó los "retrocesos sin precedentes" para la ciencia y la investigación en particular en Estados Unidos, que "ha sido el paraíso de los investigadores" y donde ahora "se cuestiona la libertad académica".