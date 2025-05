"Me resulta difícil de entender, como estoy seguro de que le resulta difícil al público, o al menos a muchos de los que vieron el vídeo, escucharon el testimonio y los convincentes argumentos de los abogados del juicio", ha asegurado el fiscal del condado de Shelby, Steve Mulroy, a los periodistas tras conocer el veredicto del jurado.

Nichols fue detenido el 7 de enero de 2023 durante un control de tráfico por una supuesta conducción temeraria finalmente no demostrada. Las imágenes de la detención, divulgadas por la Policía de Memphis, mostraron cómo los exagentes golpearon al joven con una porra y le aplicaron varias descargas eléctricas con una pistola táser.

"¿Me sorprendió que no hubiera un solo veredicto de culpabilidad en ninguno de los cargos ni en ninguno de los delitos menores, dada la abrumadora evidencia que creo que presentamos? Sí, me sorprendió. ¿Tengo alguna explicación? No", ha manifestado el fiscal.