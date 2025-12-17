Malena Guerra 17 DIC 2025 - 15:49h.

La persona que le atendió en la agencia de viajes lo recordaba sonriendo y tranquilo, como lo vieron los agentes en las imágenes

La coartada que preparó la pareja de la madre de Lucca, el niño de Almería, tras asesinarlo: "He salido a ver si la veo, y nada"

Unas imágenes grabadas por una cámara de seguridad y que forman parte del informe de la Guardia Civil demuestran que la madre de Lucca, el niño asesinado en Garrucha, Almería, y su pareja actuaron juntos. En ellas se ve como camina delante Bárbara y detrás Juan David con el niño en brazos, medio tapado con una prenda. Informa en el vídeo Antonio Lasso.

Van vestidos con la ropa con la que luego serían detenidos. Abandonan el arcén para ir al camino que lleva a la playa, dirección el búnker en el que fue hallado el cuerpo. Juan David camina ahora delante con el niño. Las imágenes se grabaron desde la cámara que enfoca a la terraza de una vivienda del paseo marítimo.

Hay tres testigos que iban en coche. Uno de ellos vio la cabeza de Lucas apoyada en el hombro de Juan David y a otro le llamó la atención que las piernas del niño iban al descubierto y hacía frío El tercero interactuó con ellos y se ofreció a llevarlos en coche, pero la madre dijo que no.

Tras esconder el cuerpo, los dos acusados se separaron y Juan David se fue a una agencia de viajes. Sacó un billete de autobús para el día siguiente, el primero que salía a Madrid. La persona que le atendió lo recordaba sonriendo y tranquilo, como lo vieron los agentes en las imágenes.

Bárbara no sabía que el presunto autor material de la violación y asesinato de Lucca, le iba a engañar. Juan David llamó al 112 y fue a la Policía Local fingiendo que no encontraba a Bárbara y al niño desde el día anterior y fue él quien les habló del búnker sin esperar que la Guardia Civil encontraría en su móvil un mensaje de la madre de Lucas: "Te espero donde me dejaste".