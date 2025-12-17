Alberto Rosa 17 DIC 2025 - 17:20h.

Los agentes también han contactado con el entorno del padre para saber si se ha escondido con amigos o familiares

La angustia de la familia de Gina, la menor sustraída por su padre: "Ha pasado alguna otra vez, Facundo es muy impulsivo y violento"

Los Mossos d’Esquadra continúan la búsqueda de Facundo Nahuel D.D., de 36 años y de su hija Gina, de cinco años. El hombre no devolvió a la pequeña en el punto de encuentro acordado en El Prat de Llobregat tras un régimen de visitas establecido judicialmente.

Desde la denuncia de desaparición interpuesta por la madre de la menor, los agentes de la policía han desplegado un amplio dispositivo para vigilar puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y los pasos fronterizos.

De este modo tratan de dar con el sospechoso, de origen argentino, y la menor para detenerlos. Además, según ‘El Periódico’, también han contactado con el entorno de Facundo para saber si se ha escondido con amigos o familiares en varias localidades de España o Italia.

El padre de Gina habría vendido un coche y varios objetos antes de la desaparición

Facundo también habría sacado dinero de cuentas bancarias y ah vendido algunas posesiones, como un coche y varios objetos, según los investigadores. Sospechan que podría haber planeado la fuga desde hacía tiempo.

En una entrevista a Informativos Telecinco, Gerard, el tío de Gina, explicó que los padres de la menor tienen pendiente un juicio por un delito de malos tratos psicológicos a su expareja. “Facundo se la ha llevado. Están en proceso judicial. Tienen un juicio civil y uno penal por maltratos y medidas cautelares. Él solo la puede ver viernes, sábado y domingo, cada 15 días. El sábado mi hermana la llevó y a partir de ahí ya no se supo nada más. Tiene el teléfono apagado, no tiene residencia y está de baja en el trabajo. No hay opción de saber hacia dónde ha ido", relata.

Según explica el familiar de la menor, que mide 1,05 metros y tiene el pelo rubio y rizado, Facundo no apareció en el punto de recogida, por lo que la madre de la pequeña interpuso una denuncia: "Le dijeron que tenía que esperar 24 horas. Teníamos la esperanza de que el domingo devolviese a la niña, que fuese como una especie de arrebato suyo, pero tampoco apareció. En el colegio tampoco la han visto".

Los Mossos d'Esquadra están tratando el caso como una presunta sustracción parental y, según explicaron fuentes policiales a Informativos Telecinco, se trata de un incumplimiento de un régimen establecido entre los progenitores y por ahora se desconoce el paradero de Gina y del padre. Ante esta situación, SOS Desaparecidos ha difundido un cartel para extender el alcance de la búsqueda con la imagen de Gina, que mide 1,05 metros y tiene el pelo rubio y rizado.

La asociación también ha compartido los datos de Facundo Nahuel D.S, el padre, de 36 años, con una estatura de 1,88 metros, pelo rapado, ojos verdes y tatuaje en la mano. Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de estas personas desaparecidas, ruegan contactar con SOS Desaparecidos que, desde 2007, colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran.